Шахтар у Києві обіграв Динамо із рахунком 2:1
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Києві Шахтар обіграв Динамо із рахунком 2:1, передає УНН.
"Перемагаємо 2:1 у Києві! Мораес та Марлос", - зазначено на офіційній сторінці Шахтаря у Facebook.
Нагадаємо, у Києві Динамо приймало Шахтар. Матч відбувся у рамках третього туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги України.
Гра розпочалась розпочнеться о 17.00 на НСК "Олимпийский".
Нагадаємо, 28 липня Динамо і Шахтар в Одесі розіграли Суперкубок України. Тоді перемога дісталась киянам з рахунком 2:1.