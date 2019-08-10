Шахтер в Киеве обыграл Динамо со счетом 2:1
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Киеве Шахтер обыграл Динамо со счетом 2:1, передает УНН.
"Побеждаем 2:1 в Киеве! Мораес и Марлос", - говорится на официальной странице Шахтера в Facebook.
Напомним, в Киеве Динамо принимало Шахтер. Матч состоялся в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги Украины.
Игра началась начнется в 17.00 на НСК "Олимпийский".
Напомним, 28 июля Динамо и Шахтер в Одессе разыграли Суперкубок Украины. Тогда победа досталась киевлянам со счетом 2:1.