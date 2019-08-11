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"Олександрія" святкувала виграш у матчі УПЛ із двома вилученнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. В одному з суботніх поєдинків третього туру Української Прем'єр-ліги "Олекснадрія" вдома змагалася із донецьким "Олімпіком", передає кореспондент УНН.

У першому таймі голкіпер гостей Халімі виручав сейвами після ударів Банади та Сітало. Проте свого господарі досягли на 43 хвилині, коли м'яч у сітку влетів від коліна Шендрика.

На 56 хвилині паритет встановив Дійе, але через три хвилини у меншості донеччан залишив Вантух за підкат ззаду. Через кілька хвилин ефектний удар вдався Безбородьку. Який дальнім пострілом прошив сітку "Олімпіку" – 2:1. З 74 хвилини "Олександрія" також грала вдесятьох – вилучення отримав Бухал.

Примітно, що до цього моменту обидві команди не мали залікових балів в таблиці. Тепер олександрійці завоювали перші три.

Нагадаємо, у Києві "Шахтар" обіграв "Динамо" із рахунком 2:1.

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