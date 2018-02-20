Оккупированный Донбасс платит налоги в бюджет Украины - Госказначейство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. С оккупированных территорий в государственный бюджет Украины поступают налоги. Об этом заявила во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.
"С оккупированных территорий платятся налоги. Донецкая область в 2017 году заплатила чуть больше 1 млрд гривен, из Луганской поступления были немного меньше", - сообщила Т.Слюз.
Как уточнила глава казначейства, АР Крым не платит налогов, потому что они отрезаны от системы электронных платежей Национального банка Украины.
Напомним, в Государственной казначейской службе заверили украинцев в том, что дефолта не будет.