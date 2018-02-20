Окупований Донбас платить податки до бюджету України - Держказначейство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. З окупованих територій до державного бюджету України надходять податки. Про це заявила під час публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.
“З окупованих територій платяться податки. Донецька область у 2017 році сплатила трохи більше 1 млрд гривень, з Луганської надходження були трохи меншими”, — повідомила Т.Слюз.
Як уточнила голова казначейства, АР Крим не платить податків, тому що вони відрізані від системи електронних платежів Національного банку України.
Нагадаємо, у Державній казначейській службі запевнили українців у тому, що дефолту не буде.