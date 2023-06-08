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Оккупированные Алешки уже затоплены на 90%, вода продолжает прибывать - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Временно оккупированный россиянами город Олешки на левом берегу Херсонщины из-за подрыва плотины затоплен минимум на 90%, уровень воды достигает от двух до четырех метров в низинах и вода продолжает прибывать. В общине есть населенные пункты, затопленные полностью. По прогнозам, вода может начать спадать через несколько суток, сообщил мэр города Евгений Рищук Украинскому Радио, передает УНН.

Оккупированные Алешки уже затоплены на 90%, вода продолжает прибывать - мэр

Детали

"Алешки затоплены где-то на 90%, возможно, чуть больше. То есть в городе очень мало сухой территории", - сообщил Алешковский городской голова.

По его словам, вода прибывает дальше. Но согласно информации, поступающей из Новой Каховки, которая находится непосредственно на берегу Днепра и была залита первой, там вода уже начала спадать. Рищук выразил надежду, что эта тенденция в ближайшее время коснется и территории его города.

"Поэтому одни или двое суток — и вода будет спадать и в Олешках. Другой вопрос — пойдет ли она совсем на ноль, или просто упадет уровень? Потому что уровень воды сегодня в городе — 2-3 метра. Дома затоплены почти под крышу. Кроме того, город Олешки имеет низины. Поэтому там уровень воды поднялся до 4 метров. То есть ситуация по подтоплению тяжелая", — говорит Рищук.

Олешки и населенные пункты громады находятся не на берегу Днепра, а на берегах его притоков. Поэтому, пояснил городской голова,  сначала вода пошла на город Херсон, который стоит на Днепре, а потом уже по притокам. Массовое подтопление населенных пунктов громады началось, по его словам, 6 июня в час дня.

"Сегодня у нас есть населенные пункты, которые затоплены на 100%, есть населенные пункты, которые затоплены на 10%. А в тех, что находятся чуть дальше от реки, совсем ничего нет. Поэтому Подстепное и Песчановка затоплены где-то на 50%, Казачьи Лагери — 10%, в частности прибрежная береговая линия и те дома, которые там стоят", - рассказал Рищук

Дополнение

Когда затопление завершится, у региона будет много проблем. В городе и в селах не было канализации и сточные ямы не делали герметичными. Кроме того 5-10 лет назад свалки располагались вдоль берега реки, которые так и не были вывезены и если мусор поплывет по реке, то нужно будет вылавливать его в Черном море, добавил мэр.

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Эвакуацию оккупанты не проводят и не выпускают людей, которые хотят покинуть территорию громады самостоятельно, более того, когда россияне пришли в город и в села, они конфисковали все плавсредства у населения, рассказал Евгений Рищук. Эвакуацию разрешено только на территорию россии, а если кто-то хочет эвакуироваться сам, то "угрожают даже расстрелом", сообщила начальница городской военной администрации Татьяна Гасаненко. Как отметил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, местные "власти" игнорируют просьбы о помощи сами и не позволяют это делать волонтерам. 

Сейчас разрабатывается план, как спасти людей на левом берегу Херсонщины, которых оккупанты оставили на произвол судьбы после подрыва Каховской ГЭС.

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