Окуповані Олешки вже затоплені на 90%, вода продовжує прибувати — мер

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"Олешки затоплені десь на 90%, можливо, трохи більше. Тобто в місті дуже мало сухої території", - повідомив міський голова Олешок.

За його словами, вода прибуває далі. Але згідно інформації, що надходить з Нової Каховки, яка знаходиться безпосередньо на березі Дніпра і була залита першою, там вода вже почала спадати. Рищук висловив сподівання, що ця тенденція найближчим часом торкнеться і території його міста.

"Тож одна чи дві доби — і вода спадатиме і в Олешках. Інше питання — чи піде вона зовсім на нуль, чи просто впаде рівень? Тому що рівень води сьогодні в місті — 2-3 метри. Домівки затоплені майже під дах. Крім того, місто Олешки має низини. Тож там рівень води піднявся до 4 метрів. Тобто ситуація щодо підтоплення тяжка", — каже Рищук.

Олешки і населені пункти громади знаходяться не на березі Дніпра, а на берегах його приток. Тому, пояснив міський голова, спочатку вода пішла на місто Херсон, який стоїть на Дніпрі, а потім уже по притоках. За словами міського голови, масове підтоплення населених пунктів громади почалось 6 червня о першій годині дня.

"Сьогодні у нас є населені пункти, які затоплені на 100%, є населені пункти, які затоплені на 10%. А в тих, що знаходяться трохи далі від ріки, зовсім нічого немає. Відтак Підстепне та Піщанівка затоплені десь на 50%, Козачі Лагері — 10%, зокрема прибережна берегова лінія й ті домівки, які там стоять", - розповів Рищук

Доповнення

Коли затоплення завершиться, регіон матиме багато проблем. У місті й у селах не було каналізації і стічні ями не робили герметичними. Крім того, 5-10 років тому сміттєзвалища розташовувались вздовж берега річки, які так і не були вивезені і якщо сміття попливе по річці, то потрібно буде виловлювати його в Чорному морі, додав мер.

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Евакуацію окупанти не проводять і не випускають людей, які хочуть залишити територію громади самостійно, до того, коли росіяни прийшли в місто і в села, вони конфіскували всі плавзасоби у населення, розповів Євген Рищук. Евакуацію дозволено тільки на територію росії, у разі якщо хтось хоче евакуюватись сам, то "погрожують навіть розстрілом". Як зазначив Омбудсмен Дмитро Лубінець, місцева "влада" ігнорує прохання про допомогу сама і не дозволяє це робити волонтерам.

Наразі розробляється план, як врятувати людей на лівому березі Херсонщини, яких окупанти залишили напризволяще після підриву Каховської ГЕС.

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