Оккупационные администрации в ОРДЛО и Крыму не могут противодействовать COVID-19 - Минреинтеграции

"В рамках стратегии информационной реинтеграции временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя Минреинтеграции отслеживает развитие ситуации на ВОТ. В течение апреля 2020 года отмечаются следующие основные тенденции: несостоятельность российских оккупационных администраций на ВОТ эффективно противодействовать эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Указано, что в контексте эпидемии проявился ряд негативных факторов, которые создают угрозу для гражданского населения на оккупированных Россией территориях, как Донбасса, так и Крыма. Например, оккупационная власть минимум в 2-2,5 раза занижает официальную статистику по выявленной заболеваемости и фиксирует ее, как другие заболевания, указали в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Темпы роста заболеваемости коронавирусом в оккупированном Крыму выше, чем в Москве



Отмечается, что реальную ситуацию установить невозможно из-за отсутствия тестов. Кроме того, существует недостаток медицинского персонала, медпрепаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.

Также указано, что оккупационные администрации проводили военные учения и репетиции до 9 мая, не соблюдая социальной дистанции, и в некоторых случаях за счет гражданского населения.

"Попытки распространять ложную информацию об угрозе инфицирования с территории Украины (использовалось как повод для закрытия КПВВ в марте). Неконтролируемый завоз вируса с территории РФ, в подавляющем большинстве случаев - из/ или через Москву", - привели другие примеры в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество госпитализированных с подозрением на коронавирус в Крыму выросло втрое

Отмечается, что в случае осложнений в Российской Федерации, где по состоянию на 7 мая зафиксировано более 177 тыс. больных коронавирусом и более 1,6 тыс. умерших, гражданское население временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ВОТ ДЛО) окажется в затруднительном положении.

"Российский координирующий центр принуждает оккупационные администрации на ВОТ ДЛО к противоречивым действиям, которые создают прямую угрозу для местных жителей. С одной стороны - искусственно блокируются контакты со свободными территориями Донбасса и международными гуманитарными организациями, с другой - блокируются поставки из РФ медпрепаратов и сырья для изготовления СИЗ и дезинфекторов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, еще в апреле Омбусдмен Людмила Денисова сообщала, что в Крыму скрывают реальную ситуацию с коронавирусом.



