У Криму коронавірус підтверджено у 28 осіб, окупанти приховують реальну ситуацію - Денісова

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим на COVID-19 хворіє 28 осіб, проте це число може бути значно більшим. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.