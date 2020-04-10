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У Криму коронавірус підтверджено у 28 осіб, окупанти приховують реальну ситуацію - Денісова

У Криму коронавірус підтверджено у 28 осіб, окупанти приховують реальну ситуацію - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим на COVID-19 хворіє 28 осіб, проте це число може бути значно більшим. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Так, наразі дані країни-окупанта свідчать про більш ніж 3 тисячі осіб, які перебувають під медичним наглядом, з них майже 200 осіб – у медичних закладах.

"Підтвердженими є 28 фактів захворювання коронавірусом. У тимчасово окупованому Севастополі під медичним наглядом за місцем проживання перебуває 584 особи, підтверджено 5 фактів захворювання. Проте окупаційна адміністрація приховує реальну ситуацію із захворюваність на півострові", - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що після того, як 8 квітня у пацієнта лікарні міста Армянська підтверджено захворювання на COVID-19 - увесь медичний персонал та пацієнтів відправлено на карантин. 9 квітня аналогічна ситуація відбулася у Севастопольській міській лікарні № 3.

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“На сьогодні більшості осіб, що контактували із хворими в цих лікарнях не проведено тест на COVID-19. До того ж, медичні заклади на цій території не готові до боротьби з пандемією", - повідомила Омбудсмен.

Вона нагадала, що Російська Федерація, як держава-окупант має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом, повинна забезпечити населення півострову відповідним медичним обслуговуванням без допущення жодної дискримінації за політичними поглядами, віросповіданням, расовими чи етнічними ознаками.

Нагадаємо, що у Росії за останню добу зареєстровано 1 786 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 57 регіонах.

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