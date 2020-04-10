Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в РФ сягнула майже 12 тисяч осіб, 94 людини - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 1 786 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 57 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.
Напередодні приріст склав 1 459 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 11 917 осіб.
"Всього в країні зареєстровано 11 917 хворих в 82 регіонах, а кількість видужалих пацієнтів збільшилася до 795 осіб. Також за добу зафіксовано 18 летальних випадків: 12 в Москві, 2 в Краснодарському краї, 1 в Республіці Марій Ел, 1 в Нижегородській області, 1 в Ставропольському краї, 1 в Ямало-Ненецькому АТ. За весь період в Росії від коронавірусу померло 94 людини", - вказано у повідомленні.
Статистика COVID-19 у РФ станом на сьогодні. Варто зазначити, що російські відомства включають у статистику окуповані українські АР Крим та Севастополь: