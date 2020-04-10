Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло почти 12 тысяч человек, 94 человека - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 1 786 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 57 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 1 459 человек. Общее количество инфицированных достигло 11 917 человек.
“Всего в стране зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек. Также за сутки зафиксировано 18 летальных случаев: 12 в Москве, 2 в Краснодарском крае, 1 в Республике Марий Эл, 1 в Нижегородской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Ямало-Ненецком АО. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 человека”, — указано в сообщении.
Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня. Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированніе украинские АР Крым и Севастополь: