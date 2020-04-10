Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло почти 12 тысяч человек, 94 человека - умерли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27686 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37296 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55587 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77987 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73430 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101035 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105320 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло почти 12 тысяч человек, 94 человека - умерли

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло почти 12 тысяч человек, 94 человека - умерли

Киев  •  УНН

 • 13264 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 1 786 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 57 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 1 459 человек. Общее количество инфицированных достигло 11 917 человек.

“Всего в стране зарегистрировано 11 917 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек. Также за сутки зафиксировано 18 летальных случаев: 12 в Москве, 2 в Краснодарском крае, 1 в Республике Марий Эл, 1 в Нижегородской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Ямало-Ненецком АО. За весь период в России от коронавируса скончалось 94 человека”, — указано в сообщении.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня. Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированніе украинские АР Крым и Севастополь:

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