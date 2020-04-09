Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 10 тисяч осіб, 76 людей - померли

КИЇВ. 9 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 1 459 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 50 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.