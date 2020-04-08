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Пандемія коронавірусу: Путін у новому зверненні заявив, що РФ переможе COVID-19 "як печенігів"

Київ • УНН

 • 15311 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін виступив з третім зверненням до громадян країни у зв'язку зі спалахом пандемії COVID-19, заявивши, що Росія переможе коронавірус так само - як і печенігів та половців, зазначає УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ, які транслювали виступ російського президента, а також на сайт Кремля.

Президент Росії Володимир Путін 8 квітня провів селекторну нараду з главами регіонів, на якому дав доручення про нові заходи підтримки населення на тлі пандемії коронавірусу. В ході наради Путін також звернувся до громадян Росії, підкресливши, що “режим самоізоляції, його випробування треба неодмінно витримати”.

Він також заявив, що: “Все проходить і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її шматували, і половці, — з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну”.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що лікарі, які працюють з пацієнтами з коронавірусною інфекцією, отримуватимуть доплату в 80 тисяч рублів. Розмір доплати для середнього медичного персоналу складе 50 тисяч рублів, для молодшого — 25 тисяч рублів. Виплати будуть проводитися протягом трьох місяців, починаючи з квітня.

Також доплати отримають і співробітники швидкої допомоги, що працюють з пацієнтами з коронавірусом, лікарі — по 50 тисяч рублів на місяць, фельдшери, медсестри і водії екіпажів машин — 25 тисяч рублів.

Станом на ранок 8 квітня в Росії зареєстровані 8 672 випадків коронавірусної інфекції в 81 регіоні, 63 людини померли, 580 осіб, у яких був виявлений коронавірус, одужали.

Стастика COVID-19 у РФ станом на сьогодні. Варто зазначити, що російські відомства враховують у власних даних окуповані українські АР Крим та Севастополь:

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