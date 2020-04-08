Пандемія коронавірусу: Путін у новому зверненні заявив, що РФ переможе COVID-19 "як печенігів"

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін виступив з третім зверненням до громадян країни у зв'язку зі спалахом пандемії COVID-19, заявивши, що Росія переможе коронавірус так само - як і печенігів та половців, зазначає УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ, які транслювали виступ російського президента, а також на сайт Кремля.