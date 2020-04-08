Пандемия коронавируса: Путин в новом обращении заявил, что РФ победит COVID-19 "как печенегов"

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с третьим обращением к гражданам страны в связи со вспышкой пандемии COVID-19, заявив, что Россия победит коронавирус так же — как и печенегов и половцев, отмечает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ, транслировали выступление российского президента, а также на сайт Кремля.