Пандемия коронавируса: Путин в новом обращении заявил, что РФ победит COVID-19 "как печенегов"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с третьим обращением к гражданам страны в связи со вспышкой пандемии COVID-19, заявив, что Россия победит коронавирус так же — как и печенегов и половцев, отмечает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ, транслировали выступление российского президента, а также на сайт Кремля.
Президент России Владимир Путин 8 апреля провел селекторное совещание с главами регионов, на котором дал поручение о новых мерах поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. В ходе совещания Путин также обратился к гражданам России, подчеркнув, что “режим самоизоляции, его испытания надо обязательно выдержать”.
Он также заявил, что: “Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную”.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей. Размер доплаты для среднего медицинского персонала составит 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля.
Также доплаты получат и сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусом, врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.
По состоянию на утро 8 апреля в России зарегистрированы 8 672 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе, 63 человека умерли, 580 человек, у которых был обнаружен коронавирус, выздоровели.
Стастика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня. Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своих данных оккупированные украинские АР Крым и Севастополь: