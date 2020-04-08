Пандемия коронавируса: Путин в новом обращении заявил, что РФ победит COVID-19 "как печенегов"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28175 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37801 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54222 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55976 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78502 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73593 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101058 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105326 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: Путин в новом обращении заявил, что РФ победит COVID-19 "как печенегов"

Пандемия коронавируса: Путин в новом обращении заявил, что РФ победит COVID-19 "как печенегов"

Киев  •  УНН

 • 15302 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с третьим обращением к гражданам страны в связи со вспышкой пандемии COVID-19, заявив, что Россия победит коронавирус так же — как и печенегов и половцев, отмечает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ, транслировали выступление российского президента, а также на сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин 8 апреля провел селекторное совещание с главами регионов, на котором дал поручение о новых мерах поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. В ходе совещания Путин также обратился к гражданам России, подчеркнув, что “режим самоизоляции, его испытания надо обязательно выдержать”.

Он также заявил, что: “Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную”.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей. Размер доплаты для среднего медицинского персонала составит 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля.

Также доплаты получат и сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусом, врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

По состоянию на утро 8 апреля в России зарегистрированы 8 672 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе, 63 человека умерли, 580 человек, у которых был обнаружен коронавирус, выздоровели.

Стастика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня. Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своих данных оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

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