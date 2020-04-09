Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысила 10 тысяч человек, 76 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 1 459 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 50 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Общее количество инфицированных достигло 10 131 человека. Накануне суточный прирост составил 1 175 случаев.
За день умерло 13 человек. Вчера сообщалось о пяти жертвах коронавируса. Всего погибло 76 человек.
“За последние сутки в России подтверждены 1 459 случаев новой коронавирусной инфекции в 50 регионах страны. Всего зарегистрировано 10 131 заболевший в 81 регионе, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 698 человек”, — указано в сообщении штаба.
“За сутки выздоровело 118 человек: Москва — 43, Санкт-Петербург — 11, Республика Бурятия — 9, Ивановская область — 6, Брянская область — 3, Мурманская область — 3, Хабаровский край — 3, Оренбургская область — 3, Республика Калмыкия — 3, Курская область — 3, Московская область — 2, Тульская область — 2, Республика Марий Эл — 2, Красноярский край — 2, Челябинская область — 2, Псковская область — 2, Республика Адыгея −2, Новгородская область — 2, Ленинградская область −1, Ставропольский край — 1, Рязанская область — 1, Республика Крым — 1, Ростовская область — 1, Кировская область — 1, Республика Саха (Якутия) — 1, Архангельская область — 1, Ярославская область — 1, Костромская область — 1, Смоленская область −1, Амурская область — 1, Кемеровская область — 1, Самарская область — 1, Магаданская область — 1”, — добавили в сообщении.
Также за сутки зафиксировано 13 летальных случаев: 7 в Москве, 3 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Пермском крае.
Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на сегодня. Стоит отметить, что российские ведомства включают в статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:
Накануне президент России Владимир Путин в третий раз выступил с заявлением на тему коронавируса. В отличие от двух предыдущих раз президент сделал это не в формате непосредственного видеообращение к населению, а в виде большого вступительного слова перед совещанием с руководителями субъектов по противодействию коронавирусу.