В Крыму коронавирус подтвержден у 28 человек, оккупанты скрывают реальную ситуацию - Денисова

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым COVID-19 болеет 28 человек, однако это число может быть значительно больше. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.