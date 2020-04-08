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В окупованому Криму через коронавірус заблоковано лікарню в Армянську та цехи заводу “Кримський Титан”

В окупованому Криму через коронавірус заблоковано лікарню в Армянську та цехи заводу “Кримський Титан”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. В тимчасово окупованому Криму Центральну міську лікарню міста Армянськ заблокували та відправили на карантин весь персонал та пацієнтів через хворого на коронавірус. Також на робочих місцях також були заблоковані працівники кількох цехів заводу “Кримський титан”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Ситуація з епідемією коронавірусу в тимчасово окупованому Криму загострюється. Зокрема, у ніч з 7 на 8 квітня було заблоковано Центральну міську лікарню міста Армянськ. У медичному закладі проходив лікування чоловік з діагнозом гіпертонічний криз, у якого було зафіксовано зараження COVID-19. За попередніми даними, він був інфікований внаслідок контактів з родичкою, яка повернулася з Москви”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі весь персонал у складі 124 осіб та близько 100 пацієнтів заблоковані у лікарні на 14 діб.

Водночас, за наявною інформацію, зранку 8 квітня на робочих місцях також були заблоковані працівники кількох цехів заводу “Кримський титан”. Для забезпечення блокади залучені військовослужбовці російського окупаційного контингенту.

“Блокування працівників, яке здійснюється окупаційною адміністрацією з метою збереження показників виробництва, створює небезпеку сплеску коронавірусу у колективі в умовах, коли немає можливості забезпечити людям належну медичну допомогу”, — додається у повідомленні.

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Повідомляється, що водночас, глибоку стурбованість викликає інформація від представників окупаційної російської адміністрації в українському Криму про те, що російське Міноборони планує хворих на коронавірус військових розміщувати у Севастополі. Для чого вони вже розпочали готувати госпітальне судно “Єнісей”, яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування.

Мінреінтеграції надасть відповідну інформацію Херсонській ОДА та підрозділам, які забезпечують роботу КПВВ на адміністративні межі з Кримом, для врахування у роботі на період підвищення небезпеки.

Станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом в Криму і 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. осіб перебуває під різними типами спостереження через підозри інфікування.

За наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вища, адже російська окупаційна влада приховує факти захворювань серед своїх військових.

Нагадаємо, у Херсонській області 17 приїжджих з Криму втекли з пункту обсервації.

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