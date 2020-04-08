В окупованому Криму через коронавірус заблоковано лікарню в Армянську та цехи заводу “Кримський Титан”

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В тимчасово окупованому Криму Центральну міську лікарню міста Армянськ заблокували та відправили на карантин весь персонал та пацієнтів через хворого на коронавірус. Також на робочих місцях також були заблоковані працівники кількох цехів заводу “Кримський титан”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.