В оккупированном Крыму из-за коронавируса заблокировано больницу в Армянске и цеха завода "Крымский Титан"

"Ситуация с эпидемией коронавируса во временно оккупированном Крыму обостряется. В частности, в ночь с 7 на 8 апреля было заблокировано Центральную городскую больницу города Армянск. В медицинском учреждении проходил лечение мужчина с диагнозом гипертонический криз, у которого было зафиксировано заражение COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован в результате контактов с родственниками, которая вернулась из Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас весь персонал в составе 124 человек и около 100 пациентов заблокированы в больнице на 14 суток.

Однако, по имеющейся информации, утром 8 апреля на рабочих местах также были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский титан". Для обеспечения блокады привлечены военнослужащие российского оккупационного контингента.

"Блокировка работников, которая осуществляется оккупационной администрацией с целью сохранения показателей производства, создает опасность всплеска коронавируса в коллективе в условиях, когда нет возможности обеспечить людям надлежащую медицинскую помощь", - добавляется в сообщении.

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Сообщается, что в то же время глубокую обеспокоенность вызывает информация от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе. Для чего они уже начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.

Минреинтеграции предоставит соответствующую информацию Херсонской ОГА и подразделениям, обеспечивающим работу КПВВ на админчертах с Крымом, для учета в работе на период повышения опасности.

По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находится под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования.

По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, ведь российская оккупационная власть скрывает факты заболеваний среди своих военных.

Напомним, в Херсонской области 17 приезжих из Крыма бежали из пункта обсервации.