На Херсонщині з обсервації втекли 17 приїжджих з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Херсонській області 17 приїжджих з Криму втекли з пункту обсервації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
“Як встановили працівники поліції, через пункт в’їзду-виїзду „Каланчак“ з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 чоловік, їх всіх помістили у центр обсервації. Після проведення медичного обстеження 17 осіб, серед яких 2 дітей, категорично відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр. Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у відношенні 15 порушників режиму обсервації працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст.44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” КУпАП. Всім їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень.
“Більшість втікачів із Західної України та з Дніпропетровської області. Усі вони поїхали до себе додому. Каланчацькі поліцейські передали інформацію про порушників до відділів поліції за місцем проживання вказаних громадян для подальшого контролю за виконання ними умов самоізоляції”, — зазначається в повідомленні.
Поліція нагадує, що в Україні запровадили обов’язкову 14-денну обсервацію для тих, хто повертається з-за кордону. Метою цих заходів є убезпечення жителів України від можливого завезення інфекції з інших держав та недопущення появи нових осередків коронавірусу.
Як повідомлялося, у Києві понад 50 людей втекло з готелю “Козацький”, куди їх помістили на обсервацію після повернення з Балі та Катару.