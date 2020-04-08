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В Херсонской области из обсервации сбежали 17 приезжих из Крыма

В Херсонской области из обсервации сбежали 17 приезжих из Крыма

Киев  •  УНН

 • 12179 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Херсонской области 17 приезжих из Крыма бежали из пункта обсервации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

“Как установили сотрудники полиции, через пункт въезда-выезда „Каланчак“ с временно оккупированной территории АР Крым в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении 15 нарушителей режима обсервации работники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 “Нарушение правил карантина людей” КоАП. Всем им грозит штраф от 17 тыс. гривен.

“Большинство бежавших из Западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Каланчацкие полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции”, - отмечается в сообщении.

Полиция напоминает, что в Украине ввели обязательную 14-дневную обсервацию для тех, кто возвращается из-за границы. Целью этих мероприятий является обеспечение безопасности жителей Украины от возможного завоза инфекции из других государств и недопущения появления новых очагов коронавируса.

Как сообщалось, в Киеве более 50 человек бежали из отеля “Казацкий”, куда их поместили на обсервацию после возвращения из Бали и Катара.

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