У Києві понад 50 туристів втекли з обсервації у готелі “Козацький”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві понад 50 людей втекло з готелю “Козацький”, куди їх помістили на обсервацію після повернення з Балі та Катару. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал МОЗ “Коронавірус_інфо”.
“Більше 50 українців, які повернулися з Балі і Катару, втекли з готелю Козацький, куди їх помістили на обсервацію”, - йдеться у повідомленні.
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Як повідомив заступника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, кожному, хто порушив режим обсервації, потрібно сплатити штраф у розмірі 17 000 гривень.
Нагадаємо, з обсервації у столичному готелі “Козацький” госпіталізували людину.