В Киеве более 50 туристов сбежали из обсервации в отеле "Козацький"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киеве более 50 человек бежали из отеля "Козацький", куда их поместили на обсервацию после возвращения из Бали и Катара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram канал МЗ "Коронавирус_инфо".
"Более 50 украинцев, вернувшихся из Бали и Катара, сбежали из отеля "Козацький", куда их поместили на обсервацию", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине пик эпидемии COVID-19 ожидается между 15 и 25 апреля - Геращенко
Как сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, каждому, кто нарушил режим обсервации, нужно оплатить штраф в размере 17 тыс. гривен.
Напомним, с обсервации в столичном отеле "Козацький" госпитализировали человека.