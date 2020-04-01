В Україні пік епідемії COVID-19 очікується між 15 і 25 квітня - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня, тому карантин можуть продовжити. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Пік епідемії в Україні очікується між 15 і 25 квітня. Ось чому карантин в Україні може бути продовжений до 15 травня. На сьогоднішній ранок в Україні підтверджено 669 випадків інфікування коронавірусів. 17 наших співгромадян загинуло задихаючись, в муках.
Кожна смерть людини — це особиста трагедія і трагедія його рідних і близьких”, — написав Геращенко.
За його словами, в Україн ввели карантин 11 березня, коли кількість встановлених хворих було менше десятка, випередивши аналогічні рішення багатьох європейських країн.
“Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду. Порівняйте динаміку виявлення інфіковані в Україні та в Іспанії. 28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих. А всього через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів — 669 інфікованих. Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня”, — додав Геращенко.
Нагадаємо, влада розглядає можливість впровадження більш жорстких карантинних заходів в Україні.