В Украине пик эпидемии COVID-19 ожидается между 15 и 25 апреля - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля, поэтому карантин могут продлить. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продлен до 15 мая. На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. 17 наших сограждан погибло задыхаясь, в муках.
Каждая смерть человека - это личная трагедия и трагедия его родных и близких", - написал Геращенко.
По его словам, в Украине ввели карантин 11 марта, когда количество установленных больных было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран.
"Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - добавил Геращенко.
Напомним, власти рассматривают возможность внедрения более жестких карантинных мероприятий в Украине.