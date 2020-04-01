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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91163 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101693 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103807 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102964 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 111111 просмотра

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В Украине пик эпидемии COVID-19 ожидается между 15 и 25 апреля - Геращенко

В Украине пик эпидемии COVID-19 ожидается между 15 и 25 апреля - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 27042 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля, поэтому карантин могут продлить. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продлен до 15 мая. На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. 17 наших сограждан погибло задыхаясь, в муках.

Каждая смерть человека - это личная трагедия и трагедия его родных и близких", - написал Геращенко.

По его словам, в Украине ввели карантин 11 марта, когда количество установленных больных было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран.

"Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - добавил Геращенко.

Напомним, власти рассматривают возможность внедрения более жестких карантинных мероприятий в Украине.

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