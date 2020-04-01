В Україні можуть ввести режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Влада розглядає можливість впровадження більш жорстких карантинних заходів в Україні. Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.

“На нараді було розглянуто можливість упровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим „усі в масках“ з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус”, — повідомили в пресслужбі.

Повідомляється, що для запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь. Поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають.

Також зазначається, що уряд готує протокол лікування COVІD-19. Україна закуповуватиме за кордоном ліки, щоб запобігати ускладненням хвороби й не доводити недужих до потреби у штучній вентиляції легень.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів на засіданні 25 березня підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.

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