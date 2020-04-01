В Украине могут ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Власти рассматривают возможность внедрения более жестких карантинных мероприятий в Украине. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
“На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме „все в масках“ с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом”, — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.
Также отмечается, что правительство готовит протокол лечения COVІD-19. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких.
Как сообщал УНН, Кабинет министров на заседании 25 марта поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.