Окупаційні адміністрації в ОРДЛО і Криму неспроможні протидіяти COVID-19 - Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Протягом квітня на тимчасово окупованих територіях спостерігається неспроможність російських окупаційних адміністрацій ефективно протидіяти епідемії COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
“У рамках стратегії інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Мінреінтеграції відслідковує розвиток ситуації на ТОТ. Протягом квітня 2020 р. відзначаються такі основні тенденції: неспроможність російських окупаційних адміністрацій на ТОТ ефективно протидіяти епідемії COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у контексті епідемії проявилась низка негативних чинників, які створюють загрозу для цивільного населення на окупованих Росією територіях, як Донбасу, так і Криму. Наприклад, окупаційна влада мінімум в 2-2,5 рази занижує офіційну статистику щодо виявленої захворюваності і фіксує її, як інші захворювання, вказали у міністерстві.
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Зазначається, що реальну ситуацію встановити неможливо через брак тестів. Окрім того, існує брак медичного персоналу, медпрепаратів, засобів індивідуального захисту і дезінфекторів.
Також вказано, що окупаційні адміністрації проводили військові навчання і репетиції до 9 травня, не дотримуючись соціальної дистанції, та в деяких випадках за рахунок цивільного населення.
“Намагання поширювати неправдиву інформацію про загрозу інфікування з території України (використовувалося як мотив для закриття КПВВ у березні). Неконтрольоване завезення вірусу з території РФ, у переважній більшості випадків – з/або через Москву”, - навели інші приклади у пресслужбі.
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Зазначається, що у випадку ускладнень у Російській Федерації, де станом на 7 травня зафіксовано понад 177 тис. хворих на коронавірус і понад 1,6 тис. померлих, цивільне населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей (ТОТ ДЛО) опиниться у скрутному становищі.
“Російський координуючий центр змушує окупаційні адміністрації на ТОТ ДЛО до суперечливих дій, які створюють пряму загрозу для місцевих мешканців. З одного боку – штучно блокуються контакти з вільними територіями Донбасу і міжнародними гуманітарними організаціями, з іншого боку – блокуються поставки з РФ медпрепаратів і сировини для виготовлення ЗІЗ і дезінфекторів”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, ще у квітні Омбусдмен Людмила Денісова повідомляла, що в Криму приховують реальну ситуацію з коронавірусом.