Мінреінтеграції: темпи росту захворюваності на коронавірус в окупованому Криму вищі, ніж у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російська влада приховує інформацію про захворювання на коронавірусну інфекцію серед своїх військовослужбовців, які були дислоковані в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
“На всіх тимчасово окупованих територіях — і на Донбасі, і в Криму — спостерігається гостра нестача медичного персоналу для супроводу хворих, а також ретельно приховується поширення коронавірусу серед військових окупаційних контингентів”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що представники російських наглядових органів визнали, що темпи зростання захворюваності на COVID-19 у Криму вищі, ніж у Москві.
“Такий стан викликає невдоволення місцевого населення, зафіксовані акти вандалізму проти автомобілів, що мають некримські реєстраційні номерні знаки”, — відзначили в повідомленні.
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Раніше 23 квітня Москва повідомила, що повернула Україні ноти протесту, які стосувалися, зокрема, ситуації з епідемією на окупованих українських територіях.