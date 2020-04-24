Минреинтеграции: темпы роста заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму выше, чем в Москве

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 32834 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78283 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101620 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127905 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128615 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171853 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121654 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157167 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Минреинтеграции: темпы роста заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму выше, чем в Москве

Минреинтеграции: темпы роста заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму выше, чем в Москве

Киев  •  УНН

 • 15696 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские власти скрывают информацию о заболевании коронавирусной инфекцией среди своих военнослужащих, которые были дислоцированы в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"На всех временно оккупированных территориях - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается острая нехватка медицинского персонала для сопровождения больных, а также тщательно скрывается распространение коронавируса среди военных оккупационных контингентов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители российских надзорных органов признали, что темпы роста заболеваемости COVID-19 в Крыму выше, чем в Москве.

"Такое положение вызывает недовольство местного населения, зафиксированные акты вандализма против автомобилей, имеющих некрымские регистрационные номерные знаки", - отметили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На временно оккупированных территориях обострилась эпидемическая ситуация вследствие распространения COVID-19

Ранее 23 апреля Москва сообщила, что вернула Украине ноты протеста, касающиеся, в частности, ситуации с эпидемией на оккупированных украинских территориях.

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