Оккупанты на Донбассе принуждает местных жителей к участию в боевых действиях - разведка

"По информации Главного управления разведки Минобороны, руководство оккупационных администраций продолжает мероприятия по принуждению местных жителей на временно оккупированных территориях Востока Украины к участию в боевых действиях в составе российских оккупационных войск. В частности представители так называемых военных комиссариатов учитывают прибывших на мобилизационные сборы местных жителей, как людей, которые уже якобы сложили так называемую военную присягу оккупационному режиму", - рассказал Д.Гуцуляк.

Он добавил, что главари оккупантов направляют основное внимание при подготовке привлеченных на так называемые мобилизационные сборы лиц, на обеспечение комплектования ими минометных и артиллерийских подразделений российских оккупационных войск.

Напомним, в штабе АТО ранее сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения. Такие данные подтвердило и Минобороны.