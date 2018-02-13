Оккупанты на Донбассе принуждает местных жителей к участию в боевых действиях - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На временно оккупированных территориях Донбасса руководство так называемых администраций продолжает мероприятия по принуждению местных жителей к участию в боевых действиях. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Минобороны, руководство оккупационных администраций продолжает мероприятия по принуждению местных жителей на временно оккупированных территориях Востока Украины к участию в боевых действиях в составе российских оккупационных войск. В частности представители так называемых военных комиссариатов учитывают прибывших на мобилизационные сборы местных жителей, как людей, которые уже якобы сложили так называемую военную присягу оккупационному режиму", - рассказал Д.Гуцуляк.
Он добавил, что главари оккупантов направляют основное внимание при подготовке привлеченных на так называемые мобилизационные сборы лиц, на обеспечение комплектования ими минометных и артиллерийских подразделений российских оккупационных войск.
Напомним, в штабе АТО ранее сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения. Такие данные подтвердило и Минобороны.