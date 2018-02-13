Окупаційні адміністрації на Донбасі примушують місцевих до участі в бойових діях - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донбасу керівництво так званих адміністрацій продовжує заходи з примушення місцевих жителів до участі в бойових діях. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони України з питань АТО, полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міноборони керівництво окупаційних адміністрацій продовжує заходи з примушення місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях Сходу України до участі в бойових діях у складі російських окупаційних військ. Зокрема представники так званих військових комісаріатів обліковують прибулих на мобілізаційні збори місцевих мешканців, як осіб, які вже нібито склали так звану військову присягу окупаційному режиму”, — розповів Д.Гуцуляк.
Він додав, що ватажки окупантів спрямовують основну увагу під час підготовки залучених на так звані мобілізаційні збори осіб, на забезпечення комплектування ними мінометних та артилерійських підрозділів російських окупаційних військ.
Нагадаємо, у штабі АТО раніше повідомили, що протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 11 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Такі дані підтвердило і Міноборони.