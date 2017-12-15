Оккупация Крыма привела к расширению "географии" развертывания ядерного оружия - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Продолжающаяся оккупация территории Украины Российской Федерацией привела к де-факто расширению географической зоны развертывания смертоносного оружия ядерной державой. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании министров Совета безопасности ООН, передает УНН.
"Ранее в этом месяце мы отметили 23-ю годовщину подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.)", - отметил министр.
Он напомнил, что условием добровольного освобождения Украины от ядерного арсенала стали обеспечение гарантий безопасности ядерными государствами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генассамблея ООН проголосует за украинский проект резолюции по Крыму 19 декабря
"Незаконная оккупация Крыма и продолжающаяся российская агрессия в Донбасском регионе Украины оставили в Севастополе исследовательский реактор с низким содержанием обогащенного урана, два ядерных хранилища и более 1200 радионуклидных источников без должного контроля украинского национального регулятора", - сказал Климкин.
Кроме того, он отметил, что правовая база применения гарантий Международного агентства по атомной энергии в Украине, в том числе в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, базируется на Соглашении об общей гарантии Украины и Дополнительном протоколе к ней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ активно собирает доказательства правонарушений в Крыму для обращения в Гаагу
"Когда мы говорим о важности сохранения и укрепления режима ядерного нераспространения, мы также должны иметь в виду, что продолжающаяся оккупация территории Украины ядерной державой привела к де-факто расширению географической зоны развертывания ядерного оружия", - отметил министр.