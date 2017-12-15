Окупація Криму призвела до розширення "географії" розгортання ядерної зброї – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Триваюча окупація території України Російською Федерацією призвела до де-факто розширення географічної зони розгортання смертоносної зброї ядерною державою. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін, виступаючи на засіданні міністрів ради безпеки ООН, передає УНН.
“Раніше в цьому місяці ми відзначили 23-ту річницю підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї — ред.)”, — зазначив міністр.
Він нагадав, що умовою добровільного звільнення України від ядерного арсеналу стали забезпечення гарантій безпеки ядерними державами.
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“Незаконна окупація Криму та триваюча російська агресія в Донбаському регіоні України залишили в Севастополі дослідницький реактор із низьким вмістом збагаченого урану, два ядерні сховища та понад 1200 радіонуклідних джерел без належного контролю українського національного регулятора”, — сказав Клімкін.
Окрім того він зазначив, що правова база застосування гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні, в тому числі в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, базується на Угоді про загальну гарантії України та Додатковий протокол до неї.
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“Коли ми говоримо про важливість збереження та зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження, ми також повинні мати на увазі, що триваюча окупація території України ядерною державою призвела до де-факто розширення географічної зони розгортання ядерної зброї”, — зазначив міністр.