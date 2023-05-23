Оккупанты снова ударили по Херсонщине: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Оккупанты продолжают бить по Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОВА, есть погибшие и раненые, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ОВА, в очередной раз в течение дня российская армия бьет по Казацкому Новокаховской громады.
Из-за утреннего минометного обстрела погибла 62-летняя женщина.
После обеда армия рф продолжила атаковать мирный поселок, в результате чего 47-летняя женщина и 44-летний мужчина получили ранения. Их госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Также оккупанты обстреляли Львов Тягинской громады. К сожалению, 71-летний мужчина погиб, а 49-летний – получил ранения.
Напомним
За прошедшие сутки, 22 мая, россияне совершили 61 обстрел, выпустив 373 снаряда по Херсонской области. Из-за обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.