Херсонська область: окупанти здійснили 61 обстріл, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Протягом минулої доби, 22 травня, росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 373 снаряди по Херсонській області. Через обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БпЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 рази (16 снарядів)", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлі заводу у Херсоні та підприємства в Бериславському районі.
Унаслідок обстрілів одна особа загинула, троє дістали поранення.
Також Прокудін повідомив, що з деокупованої Херсонської області евакуювали 47 осіб.
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