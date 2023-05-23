Херсонская область: оккупанты совершили 61 обстрел, один человек погиб

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. За прошедшие сутки, 22 мая, россияне совершили 61 обстрел, выпустив 373 снаряда по Херсонской области. Из-за обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, передает УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 373 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БпЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз (16 снарядов)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания завода в Херсоне и предприятия в Бериславском районе.

В результате обстрелов один человек погиб, трое получили ранения. 

Также Прокудин сообщил, что из деоккупированной Херсонской области эвакуировали 47 человек.

Напомним

В небе над Украиной в ночь на 23 мая уничтожили шесть вражеских ударных дронов Shahed-136/131.

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