У небі над Україною вночі знищили шість ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У небі над Україною у ніч на 23 травня знищили шість ворожих ударних дронів Shahed-136/131, повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА “Shahed-136/131” та два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР" за минулу добу 22 травня", - повідомили в ПС ЗСУ.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 204 360 осіб, 3789 танків та сотень одиниць військової техніки.