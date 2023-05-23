Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 204 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 204 360 осіб, 3789 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 23.05.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3789 (+4) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од.,
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- артилерійських систем – 3318 (+40) од.,
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- РСЗВ – 565 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 327 (+0) од.,
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- літаків – 309 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 295 (+1) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
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- крилатих ракет ‒ 1015 (+4),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 433 (+6).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.