Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 204 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 204 360 человек, 3789 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 23.05.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 204 360 (+480) человек ликвидировано,
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- танков - 3789 (+4) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7419 (+12) ед.,
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- артиллерийских систем – 3318 (+40) ед.,
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- РСЗО – 565 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 327 (+0) ед.,
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- самолетов – 309 (+0) ед.,
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- вертолетов – 295 (+1) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34),
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- крылатых ракет - 1015 (+4),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10) ед.,
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- специальной техники - 433 (+6).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.