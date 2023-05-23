В небе над Украиной ночью уничтожили шесть вражеских "шахедов"

Цитата

"Ночью 23 мая 2023 года на разных направлениях уничтожено шесть вражеских ударных БПЛА “Shahed-136/131” и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР" за прошедшие сутки 22 мая", - сообщили в ВС ВСУ.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 204 360 человек, 3789 танков и сотен единиц военной техники.