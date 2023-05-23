В небе над Украиной ночью уничтожили шесть вражеских "шахедов"

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13 марта, 19:26 • 47223 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104383 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107467 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107642 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101620 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94835 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110233 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131368 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171084 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202216 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

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Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

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10 марта, 15:34 • 163215 просмотра
Актуальное
В небе над Украиной ночью уничтожили шесть вражеских "шахедов"

В небе над Украиной ночью уничтожили шесть вражеских "шахедов"

Киев • УНН

 • 1636649 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В небе над Украиной в ночь на 23 мая уничтожили шесть вражеских ударных дронов Shahed-136/131, сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Ночью 23 мая 2023 года на разных направлениях уничтожено шесть вражеских ударных БПЛА “Shahed-136/131” и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР" за прошедшие сутки 22 мая", - сообщили в ВС ВСУ.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 204 360 человек, 3789 танков и сотен единиц военной техники.

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