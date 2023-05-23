Окупанти знову вдарили по Херсонщині: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Окупанти продовжують бити по Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, є загиблі та поранені, передає УНН.
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Як повідомили в ОВА, вкотре протягом дня російська армія бʼє по Козацькому Новокаховської громади.
Через ранковий мінометний обстріл загинула 62-річна жінка.
Після обіду армія рф продовжила атакувати мирне селище, внаслідок чого 47-річна жінка та 44-річний чоловік дістали поранення. Їх шпиталізували, лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.
Також окупанти обстріляли Львове Тягинської громади. На жаль, 71-річний чоловік загинув, а 49-річний – дістав поранення.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 22 травня, росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 373 снаряди по Херсонській області. Через обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення.