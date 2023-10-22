Оккупанты снова прибегли к комбинированной атаке: по Украине ночью выпускали ракеты и дроны - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время ночной атаки на Украину россияне использовали управляемые авиационные ракеты Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и “шахеты”. Об этом в утренней сводке информирует Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“...сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БпЛА типа “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами ПВО было уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 “шахеты”.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Напомним
Ночью россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате чего погибло 6 человек и еще 16 пострадали.