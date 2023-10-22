Окупанти знову вдались до комбінованої атаки: по Україні вночі випускали ракети та дрони - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Під час нічної атаки на Україну росіяни використовували керовані авіаційні ракети Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та “шахеди”. Про це у ранковому зведенні інформує Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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“...сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131””, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що силами ППО було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 “шахеди”.
Доповнення
У Генштабі додають, що протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо
Уночі росіяни завдали удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Унаслідок чого загинуло 6 людей та ще 16 постраждало.