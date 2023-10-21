На Харківщині росіяни поцілили у термінал «Нової пошти»: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Під час обстрілу Харківщини росіяни влучили у термінал «Нової пошти». Унаслідок обстрілу є загиблі та наразі відомо про 13 постраждалих. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти». Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким!”, - зазначив Синєгубов.
Наразі відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція.
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Також голова ОВА наголосив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста.
“Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне”, - додав Синєгубов.
Нагадаємо
Раніше УНН писало, що росіяни завдають ударів по Харкову.