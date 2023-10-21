Харків під обстрілами: ОВА повідомляє про ракетну атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Росіяни завдають ударів по Харкову. Про це повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - зазначив голова ОВА.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі ракети
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.
Актуальну мапу тривогу можна подивитись тут.