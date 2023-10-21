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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьков под обстрелами: ОВА сообщает о ракетной атаке

Киев • УНН

 • 451807 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Россияне наносят удары по Харькову. Об этом сообщал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Харьков под обстрелами: ОВА сообщает о ракетной атаке

Цитата

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - отметил глава ОВА.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют вражеские ракеты

Дополнение

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Актуальную карту тревоги можно посмотреть здесь

Украинские Национальные Новости

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