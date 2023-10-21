Харьков под обстрелами: ОВА сообщает о ракетной атаке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Россияне наносят удары по Харькову. Об этом сообщал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - отметил глава ОВА.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют вражеские ракеты
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Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Актуальную карту тревоги можно посмотреть здесь.