На Харьковщине россияне попали в терминал «Новой почты»: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Во время обстрела Харьковщины россияне попали в терминал «Новой почты». В результате обстрела есть погибшие и пока известно о 13 пострадавших. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
“Российская ракета ударила по терминалу «Новой почты». Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким!”, - отметил Синегубов.
На данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция.
Дополнение
Также глава ОВА подчеркнул, что нужно увеличивать давление на государство-террориста.
“Нужно ежедневно отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. россии ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное”, - добавил Синегубов.
Напомним
Ранее УНН писало, что россияне наносят удары по Харькову.