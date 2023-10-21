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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине россияне попали в терминал «Новой почты»: есть погибшие

Киев • УНН

 • 341746 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Во время обстрела Харьковщины россияне попали в терминал «Новой почты». В результате обстрела есть погибшие и пока известно о 13 пострадавших. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

На Харьковщине россияне попали в терминал «Новой почты»: есть погибшие

Цитата 

“Российская ракета ударила по терминалу «Новой почты». Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким!”, - отметил Синегубов. 

На данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция.

Дополнение

Также глава ОВА подчеркнул, что нужно увеличивать давление на государство-террориста. 

“Нужно ежедневно отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. россии ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное”, - добавил Синегубов. 

Напомним

Ранее УНН писало, что россияне наносят удары по Харькову.

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