Удар росіян по «Новій пошті» на Харківщині: кількість травмованих зросла до 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У результаті нічного обстрілу села Коротич Харківської області кількість поранених зросла до 16 осіб. Про це повідомляє поліція Харківщини, пише УНН.
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Зазначається, що поліція документує наслідки воєнного злочину росіян. Зокрема, слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.
Близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади горить відділення Нової пошти та вантажне авто.
Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 20 осіб, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих - чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
Фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами та судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
Раніше УНН писало, що від удару загинуло шестеро людей та ще 14 було травмовано.