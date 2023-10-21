Удар росіян по «Новій пошті» на Харківщині: 6 людей загинуло та ще 14 госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Унаслідок ворожого удару по терміналу «Нової пошти» загинуло 6 людей та 14 було госпіталізовано. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Унаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.
Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки.
“Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!” - додав Синєгубов.
Нагадаємо
Під час обстрілу Харківщини росіяни влучили у термінал «Нової пошти».