Удар россиян по «Новой почте» на Харьковщине: 6 человек погибли и еще 14 госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате вражеского удара по терминалу «Новой почты» погибли 6 человек и 14 были госпитализированы. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“В результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в Харьковском районе 6 человек погибли, уже 14 человек госпитализировали с ранениями”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия.
““Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!” - добавил Синегубов.
Напомним
Во время обстрела Харьковщины россияне попали в терминал «Новой почты».