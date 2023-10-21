Удар россиян по «Новой почте» на Харьковщине: 6 человек погибли и еще 14 госпитализированы

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“В результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в Харьковском районе 6 человек погибли, уже 14 человек госпитализировали с ранениями”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия.

““Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!” - добавил Синегубов.

Напомним

Во время обстрела Харьковщины россияне попали в терминал «Новой почты».