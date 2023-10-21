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Удар россиян по «Новой почте» на Харьковщине: 6 человек погибли и еще 14 госпитализированы

Киев • УНН

 • 434136 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате вражеского удара по терминалу «Новой почты» погибли 6 человек и 14 были госпитализированы. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Удар россиян по «Новой почте» на Харьковщине: 6 человек погибли и еще 14 госпитализированы

Цитата

“В результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в Харьковском районе 6 человек погибли, уже 14 человек госпитализировали с ранениями”, - говорится в сообщении.

Детали 

Отмечается, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. 

Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия. 

““Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!” - добавил Синегубов. 

Напомним

Во время обстрела Харьковщины россияне попали в терминал «Новой почты».

Украинские Национальные Новости

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